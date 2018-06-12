رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن أمله فى نجاح القمة الكورية الشمالية-الأمريكية

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قال الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه - إن اليوم الثلاثاء إن القمة الكورية الشمالية الأمريكية بدأت الآن بسنغافورة وأن الشعب يوجه أنظاره نحو سنغافورة.

وأضاف مون خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى ترأسه صباح اليوم فى القصر الرئاسى، إنه يأمل فى أن تعقد القمة بنجاح لتفتح عصرا جديدا لنزع السلاح النووى الكامل والسلام والعلاقات بين الكوريتين والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أنه كان من المقرر أن يبدأ اجتماع مجلس الوزراء كوريا الجنوبية عند الساعة العاشرة صباح اليوم إلا أنه تأخر لمدة 12 ثانية لمشاهدة لحظة اللقاء التاريخية بين الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس مون موقفه فى أعقاب الإعلان عن نتائج القمة الكورية الشمالية - الأمريكية.