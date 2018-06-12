video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:23 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة القاهرة يلتقى سفير كازاخستان لبحث التعاون فى المجالات التعليمية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:29 م
رئيس جامعة القاهرة يلتقى سفير كازاخستان لبحث التعاون فى المجالات التعليمية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وأرمان ايسا جالييف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة
​وائل ربيعى
إضافة تعليق

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه اليوم الثلاثاء، أرمان ايسا جالييف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات في دولة كازاخستان.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت عن ترحيب جامعة القاهرة بالتعاون مع دولة كازاخستان في المجالات التعليمية والتبادل الثقافي، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط بين مصر وكازاخستان.

وأكد سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، أن مصر وكازاخستان تربطهما علاقة قديمة، وهي شريك استراتيجي وأساسي لكازاخستان، مشيراً إلي أن دولة كازاخستان تتطلع لمزيد من التعاون مع مصر في المجالات التعليمية والبحثية، خاصة وأن دولة كازاخستان لديها تخصصات فريدة في الدراسات الفضائية وتمتلك محطة إطلاق صواريخ فضائية.

وقال السفير إنه سيتم افتتاح قسم لدراسة اللغة الكازاخستانية بكلية الآداب بجامعة القاهرة حيث تعد جامعة القاهرة من الجامعات المتقدمة علي مستوي العالم.  

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة القاهرة: غدا افتتاح مركز جديد للحروق بقصر العينى بسعة 32 سريرا

​جامعة القاهرة

سفير كازاخستان

التعاون العلمى




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة