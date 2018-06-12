رئيس جامعة القاهرة خلال افتتاح مركز الحروق بقصر العينى "أكبر مستشفى للفقراء"

وائل ربيعى

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة مركز حروق مستشفى الطوارئ الجديدة 185 بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة ، بحضور الدكتور أحمد صبحي مدير مستشفيات جامعة القاهرة ، والدكتور فتحي خضير عميد كلية طب قصر العيني .

شارك في الافتتاح الدكتور خالد مكين وكيل كلية طب لشئون خدمة المجتمع وبيئة والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات سابقا والدكتور احمد الحلفاوي مدير السابق للمستشفي المنيل التخصصي.

وأشاد الخشت بالخدمات المقدمة في قصر العيني باعتباره أكبر مستشفي تخدم المصريين والفقراء وخاصة مستشفيات قصر العيني

وأضاف الدكتور فتحي خضير عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة ، إن وحدة حروق قصر العيني تضم سرائر ديجيتال تقيس الوزن وتسمح يتركيب المحاليل ، مشيرا إلى أن الوحدة بها سرائر خاصة لأطفال الحروق تناسب أوزانهم واجسامهم، موضحا أن الزحدة بها مركز الالعاب لاطفال وومركز لتمارين العلاج الطبيعي حيث أن بعد تركيب اطراف صناعية لحالات الحروق الخطرة يحتاجون الي علاج الطبيعي لتعويد الجسم علي طرف الصناعي الجديد .