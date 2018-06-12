رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة: آخر موعد لعودة المعتمرين 15 شوال

كتبت ميرفت رشاد

أعلن مجدى شلبى، رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، عن آخر موعد لعودة المعتمرين المصريين من المملكة العربية السعودية يوم 15 من شوال المقبل، مشيرا إلى أن الشركات المنظمة لرحلات العمرة نفذت 100 ألف تأشيرة وفقا للحصة المخصصة لشهر رمضان الكريم تطبيقا لبنود الضوابط والقواعد المنظمة لموسم العمرة هذا العام 1439هـ.

وقال رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، إن لجان بعثة الوزارة بالسعودية حررت عددا من المحاضر ضد الشركات المخالفة لضوبط العمرة وقامت بتعديل البرنامج المتفق عليه مع المعتمرين، وكذلك قيام الشركات بتعديل سكن المعتمرين وتسكينهم بفنادق غير مفعلة بالسعودية، وخارج نطاق المسافة المصرح بها للتسكين.

وشدد "شلبى"، على الشركات المنظمة لرحلات العمرة، بضرورة تنفيذ البرنامج المتفق عليه مع المعتمر دون تغيير، والتقييد التام بكل الضوابط المنظمة لموسم العمرة هذا العام، وذلك حتى لا تقع الشركة تحت المساءلة القانونية، ما سيعرضها للجزاءات.