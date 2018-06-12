ديفيد ديفيس يحث نواب البرلمان البريطانى على الاتحاد مع ماى فى تصويت مجلس العموم

لندن (أ ش أ)

دعا ديفيد ديفيس الوزير البريطانى المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) نواب البرلمان البريطانى من حزب المحافظين إلى توحيد الصف خلف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى فى التصويت الحاسم الذى سيتم إجراؤه فى مجلس العموم البريطانى اليوم الثلاثاء.

وحذر ديفيس ، حسبما نقلت صحيفة "التليجراف البريطانية" ، من أن نهج بريطانيا الكامل إزاء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى مهدد بالتقويض نظرًا لإجراء تعديلات على فاتورة انسحاب بريطانيا من الاتحاد.

ويصوّت البرلمان البريطانى اليوم الثلاثاء على ما إذا كان سيتم منح أعضاء البرلمان القول القاطع لأى اتفاق نهائى يتم إبرامه مع الاتحاد الأوروبى كجزء من سلسلة من التعديلات سيدخلها مجلس اللوردات على فاتورة الانسحاب من التكتل الأوروبى.

وأعرب ديفيس عن دعمه لماى، نافيا تقارير أفادت بأنه كان على وشك تقديم استقالته الأسبوع الماضي، وأشاد بالخطاب الذى ألقته ماى مساء أمس الاثنين إذ قالت خلاله "علينا التفكير فى الرسالة التى سيبعثها البرلمان إلى الاتحاد الأوروبى هذا الأسبوع. أحاول أن أجرى مفاوضات للتوصل لأفضل اتفاق بالنسبة لبريطانيا".

وأشارت ماى إلى أنها على يقين أن بإمكانها التوصل إلى اتفاق سلس بقدر يسمح لبريطانيا بإبرام الاتفاقيات التجارية الخاصة بها بينما تقيم حدودًا مع التكتل الأوروبى يكون سلسًا بقدر الإمكان غير أنها أوضحت أنه فى حالة السماح بإجراء تعديلات حزب اللوردات سيتم تقويض موقف التفاوض.