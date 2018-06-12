دونالد ترامب: سأزور كوريا الشمالية فى الوقت المناسب

كتب سمير حسنى

أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن ثقته فى تطبيق رئيس كوريا الشمالية كيم كونج أون، بنود الوثيقة التى وقعاها سويا فور عودته إلى البلاد، مشيرا إلى أن تفكيك البرنامج النووى الكورى الشمالى سيكون بحضور منظمات دولية.

وأضاف الرئيس الأمريكى، فى مؤتمر صحفى، عقب مباحثات تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية فى سنغافورة، أن الرئيس الكروى الشمالى وافق على إعادة رفات الجنود إلى دولهم، كاشفا عن توقف المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية.

وردا على سؤال حول اعتزامه زيارة بيونج يانج، قال ترامب: "فى الوقت المناسب سأزور كوريا الشمالية ".