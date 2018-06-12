video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:39 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

دونالد ترامب: سأزور كوريا الشمالية فى الوقت المناسب

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:37 ص
دونالد ترامب: سأزور كوريا الشمالية فى الوقت المناسب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب سمير حسنى
إضافة تعليق

أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن ثقته فى تطبيق رئيس كوريا الشمالية كيم كونج أون، بنود الوثيقة التى وقعاها سويا فور عودته إلى البلاد، مشيرا إلى أن تفكيك البرنامج النووى الكورى الشمالى سيكون بحضور منظمات دولية.

 

وأضاف الرئيس الأمريكى، فى مؤتمر صحفى، عقب مباحثات تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية فى سنغافورة، أن الرئيس الكروى الشمالى وافق على إعادة رفات الجنود إلى دولهم، كاشفا عن توقف المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية.

 

وردا على سؤال حول اعتزامه زيارة بيونج يانج، قال ترامب: "فى الوقت المناسب سأزور كوريا الشمالية ".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب: رئيس كوريا الشمالية تعهد بتدمير مواقع الصواريخ النووية

ترامب

كوريا الشمالية

كيم كونج اون

اخبار العالم




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة