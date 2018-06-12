حى الخليفة يستجيب لشكاوى المواطنين ويتخلص من 30 كلبا بمحيط منطقة القلعة

ماجد تمراز

تلقت غرفة المتابعة الميدانية والعمليات بمحافظة القاهرة وحى الخليفة سلسلة من الشكاوى من المواطنين، تفيد بزيادة أعداد الكلاب الضالة بالشارع ومهاجمتها لعدد من السكان القاطنين بمحيط مستشفى الخليفة ومنزل القلعة والمنطقة القريبة من الحلمية الجديدة.

واستجابت الأجهزة التنفيذية للحى على الفور لتلك الشكاوى، وشنت حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة الطب البيطرى، أعدتها أجهزة حى الخليفة، بتعليمات من المهندس صادق علي، رئيس الحي، تمكنت خلالها من القضاء على 30 كلب ضالا كانت تمثل خطورة على سكان ومواطنى المنطقة.

وقال رئيس حى الخليفة إن الحملة طهرت سوق الدواجن بالإمام الشافعي، بمشاركة إدارة شئون البيئة بالحي، وتم استخدام مادة الكلور فى التطهير، كما تم رفع مخلفات القمامة من نفس المنطقة بمعرفة فرع هيئة نظافة الحي.

وفى حى منشأة ناصر، قامت أجهزة الحي، بتجميل ونظافة مناطق (صلاح سالم – قايتباي)، بإشراف من رئيس الحي، اللواء محمد عبد الجليل.