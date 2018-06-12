حملة "الكويت إلى جانبكم" توزع 1500 سلة غذائية على متضررى إعصار ماكونو

الكويت (أ ش أ)

واصلت حملة "الكويت إلى جانبكم" توزيع المساعدات الإغاثية والإنسانية، على المتضريين من إعصار "ماكونو" بمنطقة أرخبيل سقطرى اليمنية للحد من معاناتهم وتلبية احتياجاتهم.

وذكرت الحملة - فى بيان صحفى - أنها وزعت 1500 سلة غذائية على السكان المتضررين بسبب الإعصار، مشيرة الى أن تلك الدفعة من المساعدات هى الثالثة خلال أقل من أسبوع فى الجزيرة المنكوبة.

وأشارت إلى أنها نفذت خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشروع الإيواء، الذى استهدف السكان الذين فقدوا منازلهم بسبب الإعصار المصاحب للأمطار والفيضانات، بالإضافة إلى توزيع مستلزمات الإيواء الأخرى.

وأوضحت أن وكيل محافظة (سقطرى) صالح سعد، أشاد بجهود الكويت فى هذه الظروف التى يمر بها اليمن بشكل عام، وجزيرة سقطرى بشكل خاص، والتى تضررت كثيرا جراء إعصار (ماكونو) الذى ضربها مؤخرا.