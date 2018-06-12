video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:19 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

حبس عاطل هارب من أحكام سرقة وحيازة سلاح بمدينة بدر

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:55 ص
حبس عاطل هارب من أحكام سرقة وحيازة سلاح بمدينة بدر حبس-أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى
إضافة تعليق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس المتهم " محمد . ج" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالهروب من تفيذ حكمين بالحبس فى قضايا سرقة وحيازة أسلحة.

كان ضباط مباحث قسم شرطة بدر، ألقوا القبض على "محمد ج م" 28 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم حبس جزئى " سرقة ، سلاح " بإجمالى حبس 6 شهور وأسبوع، لمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال ارتكاب وقائع سرقات المساكن باسلوب "كسر الباب" وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وبإعداد الأكمنة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الاسلوب، وسرقة هاتف محمول ومبلغ مالى 400 جنيه من داخل مسكن عامل، وسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (2 غويشة ،  صليب ) ومبلغ 3000 جنيه من داخل مسكن ربة منزل، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن المشدد 10 سنوات لأمين شرطة وبائعين بتهمة تكوين عصابة للسرقة بالإكراه

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر

سرقة

نيابة القاهرة الجديدة




لا تفوتك
التعليم: جار ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الإنجليزى

التعليم: جار ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الإنجليزى

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

صور.. طلاب الثانوية العامة بالمحافظات يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. ضبط طالب بالشرقية لإرساله إجابات الأسئلة على "واتس آب".. ورجال الشرطة والإسعاف ينتشرون بمحيط اللجان للتأمين

صور.. طلاب الثانوية العامة بالمحافظات يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. ضبط طالب بالشرقية لإرساله إجابات الأسئلة على "واتس آب".. ورجال الشرطة والإسعاف ينتشرون بمحيط اللجان للتأمين

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة