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حبس أب ونجله لاتهامهما بقتل شاب أثناء حضور جلسة عرفية فى الشرقية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 08:01 ص
حبس أب ونجله لاتهامهما بقتل شاب أثناء حضور جلسة عرفية فى الشرقية صورة المجني عليه
الشرقية فتحية الديب
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قررت نيابة مشتول السوق بالشرقية، بإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس أب ونجله، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بقتل شاب أثناء حضوره جلسة صلح بين عائلة الشامى وجاد الله.
 
ترجع الواقعة، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بمقتل "أحمد" ج" ب، فى جلسة صلح بين عائلتين بمدينة مشتول السوق.
 
كشفت التحريات الأولية، أثناء ذهاب المجنى عليه وأسرته لعائلة المتهم لإنهاء خلافات بينهم فى وجود جلسة عرفية، وعندما شعرت أسرة المجنى عليها بعدم الرضا تركت الجلسة، فلاحقتها أسرة المتهم، ونشبت بينهم مشادة تطورت لمشاجرة، أحضر على إثرها المتهم وشقيقه  سلاح أبيض "مطواه" وبمعاتبة المجنى عليه لهما قاما بطعنه طعنة نافذة بالبطن والرقبة، أودت بحياته فى الحال.
 
تمكن الرائد محمد فؤاد رئيس مباحث مشتول، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، من القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 
 
 

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