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جمارك قرية البضائع تحبط محاولتى تهريب زيت حشيش وماريجوانا من لندن وأمريكا

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:18 م
جمارك قرية البضائع تحبط محاولتى تهريب زيت حشيش وماريجوانا من لندن وأمريكا حشيش
كتب أحمد حمادة
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تمكنت جمارك قرية البضائع من إحباط  محاولتين لتهريب حشيش وزيت الحشيش والمارجوانه داخل طردين قادمين من  لندن وأمريكا . 
 
وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول  طرد قادم من لندن  اشتبه محمد صبيح مأمور الحركة فى مشمول أحد الطرود الواردة من لندن وهو عبارة عن ظرف مستندات، وبالعرض على علوى حافظ مدير جمرك الورديات قرر تشكيل لجنة ، وبفض المظروف تبين أنه يحتوي على مجلة مفرغة من الداخل وبالفراغ كيس بلاستيك به 60 جرام من زيت الحشيش المخدر .
 
كما اشتبه وليد حسن درويش فى أحد الطرود البريدية القادمة من أمريكا ، وتم تشكيل لجنة من شريف أبو العلا رئيس الوردية وأحمد رضا مأمور الحركة، تبين وجود 19 أنبوبة بلاستيك بداخلها سيجارة محشوة بالكامل بمخدر الحشيش ، و2 برطمان زجاج صغير يحتوي على 20 جرام من نبات الماريجوانا المخدر. 
 
قرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجويه بالمنطقة الوسطى والجنوبية ، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات .
 
 

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