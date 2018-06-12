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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:24 م
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جمارك قرية البضائع تحبط تهريب 4 آلاف قرص كيبتاجون داخل ميكرويف

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:06 م
جمارك قرية البضائع تحبط تهريب 4 آلاف قرص كيبتاجون داخل ميكرويف تهريب أدوية
كتب أحمد حمادة
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تمكنت جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، من إحباط محاولة تهريب لكميات من أقراص الكبتاجون داخل طرد متوجه إلى الإمارات. 

 

وقالت مصادر جمركية أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة من الخارج بجمرك فيدكس برئاسة سلوى محمد، مدير الوردية، اشتبه حمدان حسن مأمور الحركة فى مشمول بوليصة شحن مصدرة للإمارات وهى عبارة عن ميكرويف، تبين وجود تجويف بأحد جوانب الجهاز،  تم العثور على 4 أكياس بكل كيس 1000 قرص بعدد إجمالى 4000 قرص من أقراص الكبتاجون المخدر.


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