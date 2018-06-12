جمارك المطار تحبط محاولة عاملين بشركة طيران تهريب 3900 قرص مخدر

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء ، برئاسة ياسر عبدالمنعم مأمور الجمرك، من ضبط عاملين بإحدى شركات الطيران العاملة بالمطار، حاولا تهريب 3900 قرص مخدر.

قالت مصادر جمركية، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب، ونظرا للضغط الذى يشهد المطار من كثافة فى رحلات الوصول، استغلا عاملين بإحدى شركات الطيران العاملة بالمطار، من انشغال رجال الجمارك وحاول التسلل، فتم الاشتباه بهم بواسطة مأمور الجمرك ياسر عبدالمنعم، وتم العرض على فكيه حامد مأمور الجمرك الذى أيد الاشتباه، وتم تكليف كل من ياسر عبدالمنعم وحافظ المنشاوي وسيد المغازي ومحمد الهادي لتفتيش الموظفين، حيث أسفر التفتيش عن 3900 قرص دواء يشتبه أن يكون مادة مخدرة.

وبالعرض علي عبدالباقي أحمد ومجدي فريد مديري الإدارة حيث عرضا على الدكتور إبراهيم عبداللطيف الذي قرر تحرير محضر ضبط جمركي لهم وإحالتهم للنيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية.