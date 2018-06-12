توافد طلاب الثانوية العامة على لجان شبرا لأداء امتحان اللغة الإنجليزية

كتب محمود راغب

بدأ منذ قليل، توافد طلاب الثانوية العامة على لجان مدارس شبرا بمحافظة القاهرة، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "اللغة الإنجليزية" فى خامس امتحانات ماراثون الثانوية العامة، حيث تجمع الطلاب أمام بوابات المدارس للمراجعة النهائية تمهيدا لفتح اللجان والسماح بدخول الطلاب .

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.