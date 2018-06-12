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تمشيط محيط لجان الثانوية العامة بالحلمية الجديدة والسيدة زينب

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 09:53 ص
تمشيط محيط لجان الثانوية العامة بالحلمية الجديدة والسيدة زينب امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب ماجد تمراز
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مشطت قوات الشرطة التابعة إلى أقسام شرطة السيدة زينب والخليفة والدرب الأحمر محيط لجان مدارس البهية البرهانية الإعدادية بنات، والمحمدية الإعدادية بنات، والمحمدية التجريبية المشتركة والحلمية التجريبية المشتركة، فضلاً عن المرور المكثف بمحيط الكنترول بمدارس الخديوية الثانوية بنين والحلمية القديمة الإعدادية بنين، وكنترول السنية الثانوية بنات.

وشملت أعمال التمشيط مرور سيارتين شرطة واحدة كبيرة وأخرى عادية بكل شارع يضم لجان ثانوية عامة، فضلاً عن قوات التأمين المتنقلة التى تمشط محيط اللجان باستخدام الكلاب للتأكد من تأمينها، بالإضافة إلى القوة الثابتة المسئولة عن تأمين كل لجنة وكنترول بهذه المناطق.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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