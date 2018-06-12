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تعرف على قيمة مقابل خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء الجديدة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:09 م
تعرف على قيمة مقابل خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء الجديدة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريد معرفته عن قيمة مقابل خدمة العملاء التى يتم إضافتها على إجمالى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، التى لم تشهد أى زيادة عن العام الماضى، حسب استهلاك كل شريحة وفقاً للأسعار الجديدة التى سيتم تطبيقها على فاتورة استهلاك شهر يوليو القادم.

وفيما يلى قيمة مقابل خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء للقطاع المنزلى:-

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( جنيها).

2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (2 جنيها).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (25 جنيها).

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات  (40 جنيها).

8- المقرؤ صفر (9 جنيهات).

و تبلغ قيمة مقابل خدمة العملاء للقطاع التجارى كالآتى:

و فيما يلى أسعار شرائح الكهرباء الجديدة:

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات (5 جنيهات).

2- الشريحة الثانية  من 101 إلى  250  كيلو وات ( 15 جنيه).

3- الشريحة الثالثة من 251 حتى 600  كيلو وات (20 جنيه).

4- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف  كيلو وات (25 جنيه).

5- الشريحة الخامسة أكثر من ألف كيلو وات ( 40 جنيه)

6- المقرؤ بصفر (9 جنيه).


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مجدي عبدالسلام

سؤال

حد يجاوبني ايه هي خدمه العملاء ماذا تقدم شركه الكهرباء لعداد راكب من سنين السنين والاغرب ان سعر الخدمه بيختلف حسب الشرائح شئ غريب جداا هل الخدمه مختلفه حسب الاستهلاك في اطار البحث عن موارد جديدة لشركات الكهرباء ياريت تبدأ بنفسها وتخفض المكأفات وأرباح مجالس الادارات وموظيفها بدل من الضغط علي الناس

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد

ليه حرقة الدم دى خدمة عملاء إيه كمان

الدولار غلى عليها هى الأخرى يعنى زيادة كهرباء وقلنا ماشى ليه كمان خدمة العملاء تزيد هما بيعملوا ايه يعنى علشان يذيدوا خدمتهم إلى زى الزفت كده حرام بجد المفروض يلغوا رسوم خدمه العملاء دى خالص

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