تعرف على قيمة فاتورتك الشهرية بعد الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

يقدم "اليوم السابع" لقرائه قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة لشهر يوليو الجارى حسب الاستهلاك الشهرى، وفقا لجداول الأسعار الجديدة التى تم إعلانها اليوم من قبل وزارة الكهرباء، فى مؤتمر صحفى.



و فيما يلى قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر يوليو حسب الاستهلاك :



50 كيلو وات ساعة شهريا (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 12 جنيها بدلا من 7 جنيه



100 كيلو وات ساعة شهريا (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 28 جنيها بدلا من 19 جنيه و نصف جنيه.



200 كيلو وات شهريا (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 78 جنيها بدلا من 60 جنيه



300 كيلو وات (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 153 جنيها بدلا من 120 جنيه.



400 كيلو وات (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 237 جنيها بدلا من 189 جنيه



500 كيلو وات ساعة (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 327 جنيها بدلا من 264 جنيه.



600 كيلو وات ( قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 417 جنيها بدلا من 339 جنيه.



650 كيلو وات (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 462 جنيها بدلا 376 جنيه و نصف جنيه.



750 كيلو وات (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 607 جنيهات بدلا 511 جنيه و نصف جنيه.



ألف كيلو وات (قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 944 جنيه بدلا من 809 جنيهات.



وتبلغ أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2018/2019 ، التى سيتم تطبيقها اعتبار من يوليو القادم:-





الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 22 قرشا بدلا من 13 قرشا.



الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 30 قرشا بدلا 22 قرشا.



الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( .36 قرشا بدلا من 27 قرشًا .



الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 70 قرشا بدلا من 55 قرشًا .



الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 90 قرش بدلا من75 قرشًا.



الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 135 قرشا بدلا من 125 قرشًا.



الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشا بدلا من 135 قرشًا.







