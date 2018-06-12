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تعرف على عقوبة القيادة برخصة منتهية على الطرق بقانون المرور الجديد

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 06:00 ص
تعرف على عقوبة القيادة برخصة منتهية على الطرق بقانون المرور الجديد مرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث منها: 

-قيادة سيارة برخصة قيادة أو تسيير منتهية الصلاحية

أقرت المادة 78، مخالفات الشريحة الثالثة ففى حالة ارتكاب تلك المخالفة منها يتم خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

 

-عدم الالتزام بالجانب الأيمن فى الطريق المعد للسير فى اتجاهين

المادة 77 مخالفات الشريحة الثانية يتم معاقبة المخالف بخصم نقطتين، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.


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