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تعرف على خطة "نظافة القاهرة" لاستقبال عيد الفطر × 13 معلومة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 07:00 ص
تعرف على خطة "نظافة القاهرة" لاستقبال عيد الفطر × 13 معلومة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة عن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وعن خطة عملها لتجهيز حدائق العاصمة لاستقبال زوارها خلال عيد الفطر، ويرصد اليوم السابع استعدادات هيئة نظافة القاهرة فى النقاط التالية.

1- رفع درجات استعداد عمال النظافة والحدائق وإيقاف الإجازات وتنظيم العمل على 3 ورديات يومياً .

2-مراجعة نظافة ساحات الصلاة ومحيط المساجد والمحاور المؤدية إليها.

3-مراجعة نظافة جميع المحاور الرئيسية والمواقف العامة للأتوبيس والسرفيس وخطوط المترو والمناطق الأثرية.

4- الاستعداد المستمر لمجموعة طوارئ الإنقاذ المركزى لمجابهة أى أزمات أو كوارث قد تحدث.

5- مراجعة النظافة حول الحدائق العامة والمتميزة والمتخصصة لاستقبال زوار العيد.

6 - توزيع 50 ألف كيس قمامة على رواد الحدائق لجمع القمامة بها خلال أيام العيد.

7- التأكد من جاهزية مناطق الترفية وألعاب الأطفال بالحدائق ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين.

8-  التأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أى مصاب.

9- فتح الحدائق يومياً خلال فترة العيد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل .

10- تخصيص أطقم من الإنقاذ المركزى قوامها 3 فرق طوارئ لكل منطقة من المناطق الأربعة .

11- التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتكثيف التواجد الأمنى والشرطة السرية لتلافى أى أعمال بلطجة داخل الحدائق وحولها .

12-التنسيق مع إسعاف القاهرة لتواجد سيارات إسعاف قريبة من الحدائق الكبيرة لسرعة إسعاف أى مصاب .

13- تشكيل 12 فرقة لصيانة الإنارة جاهزة طوال الـ 24 ساعة لمجابهة أى أعطال أو كوارث .


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