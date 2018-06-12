تعرف على أبرز ردود الأفعال العالمية عن القمة بين ترامب وكيم جونج أون

سنغافورة (أ ف ب)

أثار الاتفاق على نزع الأسلحة النووية فى شبه الجزيرة الكورية والمصافحة التاريخية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون خلال قمتهما الثلاثاء، فى سنغافورة ردود فعل مرحبة فى العالم رغم أن بعضها اتسم بالحذر.

- سول: "حدث تاريخى"-

رحب الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى - إن الثلاثاء، باتفاق سنغافورة قائلا "اتفاق سانتوسا فى 12 يونيو سيبقى فى التاريخ العالمى كحدث أنهى الحرب الباردة".

وأشاد بكيم جونج أون ودونالد ترامب "لشجاعتهما وتصميمهما" ما يؤدى بالكوريتين إلى طى صفحة "ماض قاتم من الحرب والمواجهة وفتح فصل جديد من السلام والتعاون".

بكين: "بداية تاريخ جديد"

أثنت الصين الحليف الرئيسى لكوريا الشمالية الثلاثاء، على القمة ودعت من جديد الى "نزع السلاح النووى بالكامل" من شبه الجزيرة الكورية.

وصرح وزير الخارجية الصينى وانج يى أمام صحفيين "أن جلوس الزعيمين جنبا إلى جنب لإجراء محادثات من الند الى الند يرتدى أهمية كبرى وله معنى ايجابى ويعلن بدء تاريخ جديد"، مشددا على ضرورة حل المسالة النووية "عبر النزع الكامل للسلاح النووى".

موسكو: "خطوة مهمة"

اعتبر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن "مجرد حصول هذا اللقاء، بالطبع، ايجابى".

وقال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف من جهته لوكالة تاس "لا يمكننا إلا الترحيب بخطوة مهمة إلى الأمام، بالطبع أن الشيطان يكمن فى التفاصيل وعلينا النظر بشكل ملموس. لكن تم إعطاء دفع".

طوكيو: "خطوة أولى"

وأعلن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى أن إعلان كيم جونج أون "نزعا كاملا للأسلحة النووية فى شبه الجزيرة الكورية قد تأكد خطيا، أنا أدعم هذه الخطوة الأولى نحو حل مجمل القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية".

باريس: "خطوة مهمة"

اعتبرت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية ناتالى لوازو أن الوثيقة التى وقعها ترامب وكيم جونج أون تشكل "خطوة مهمة" مشككة فى الوقت نفسه فى "تحقيق كل ذلك فى غضون ساعات".

لكنها عبرت عن أسفها لسياسة الكيل بمكيالين المعتمدة لدى واشنطن التى انسحبت فى الأونة الأخيرة من الاتفاق النووى الإيرانى. وقالت إن الاتفاق النووى المبرم مع طهران "تحترمه إيران" فى حين إن "توقيع وثيقة مع كيم جونج أون الذى وصل إلى حد امتلاك السلاح النووى، هو عمليا مكافأة شخص خالف كل المعاهدات الدولية".

الاتحاد الأوروبى: "خطوة ضرورية"

أشاد الاتحاد الأوروبى بقمة ترامب - كيم باعتبارها "خطوة مهمة وضرورية" تتيح إمكان تحقيق "النزع الكامل للأسلحة النووية" فى شبه الجزيرة الكورية.

وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية فى الاتحاد الاوروبى فيديريكا موجيرينى فى بيان إن "هذه القمة خطوة مهمة وضرورية لتشكل أساسا للتطورات الايجابية التى تحققت فى العلاقات الكورية-الكورية وعلى شبه الجزيرة حتى الآن".

الوكالة الذرية: مستعدون لعمليات تحقق

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن استعدادها للمساعدة فى التحقق من تطبيق أى اتفاقات مستقبلية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن برنامج أسلحة بيونج يانج النووية فى موازاة ترحيبها بنتائج قمة سنغافورة.

ورحب مدير الوكالة يوكيا أمانو بالبيان الصادر عن ترامب وكيم والذى "تضمن التزام جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية النزع الكامل للأسلحة النووية فى شبه الجزيرة الكورية". وأكد أن الوكالة الدولية "ستتابع المفاوضات التى ستجرى بين البلدين لتطبيق نتائج القمة بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية من كثب".

-أوسلو: "العمل يبدأ"

قالت وزيرة الخارجية النروجية إينه إريكسن سوريدى "من الايجابى ان تحصل مناقشات فى اجواء جيدة. الاعلان الذى صدر عن ذلك يتضمن الكثير من النقاط المشتركة مع اعلانات مماثلة شهدناها فى السابق. الان يبدأ قسم كبير من العمل"، مضيفة "لا يزال يتوجب القيام بالكثير".