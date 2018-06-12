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تركيا: سنبقى فى شمال العراق لحين القضاء على كل الجماعات الإرهابية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:26 ص
تركيا: سنبقى فى شمال العراق لحين القضاء على كل الجماعات الإرهابية وزير الدفاع التركى
رويترز
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قال وزير الدفاع التركى نور الدين جانيكلى، اليوم الثلاثاء، إن تركيا ستبقى فى شمال العراق لحين القضاء على كل الجماعات الإرهابية.

ويأتى تصريحه وسط تحذيرات حكومية متزايدة من عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد المتمركزين فى جبال قنديل.

وقال جانيكلى فى مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء إن تركيا عرضت تنفيذ عملية محتملة فى قنديل مع إيران التى أبدت دعمها للهجوم. وقال إن تركيا متفقة تماما مع بغداد بشأن العملية.

وأضاف جانكيلى أنه سيعقد اجتماعا بشأن منبج السورية مع مسؤولين أمريكيين في ألمانيا هذا الأسبوع.

وقال الجيش أيضا إنه جرى "تحييد" 34 مقاتلا فى عمليات بشمال العراق بين الأول والثامن من يونيو. ويستخدم الجيش مصطلح "تحييد" للإشارة إلى العمليات التى يقتل أو يصاب أو يأسر خلالها مقاتلون.

وقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى يخوض انتخابات الرئاسة يوم 24 يونيو الجارى، إن تركيا ستجفف "مستنقع الإرهاب" فى قنديل.

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة وأوروبا حزب العمال الكردستانى منظمة إرهابية، وبدأ الحزب تمردا قبل أكثر من ثلاثة عقود فى جنوب شرق تركيا ذى الأغلبية الكردية.


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