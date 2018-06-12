الرئيسية أخبار عالمية ترامب يغادر سنغافورة فى ختام قمته مع زعيم كوريا الشمالية الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:33 م (أ ف ب) إضافة تعليق يغادر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، سنغافورة فى ختام قمته مع كيم. إضافة تعليق التعليم: جار ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الإنجليزى الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو صور.. طلاب الثانوية العامة بالمحافظات يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. ضبط طالب بالشرقية لإرساله إجابات الأسئلة على "واتس آب".. ورجال الشرطة والإسعاف ينتشرون بمحيط اللجان للتأمين "القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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