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ترامب: كبير المستشارين الاقتصاديين أصيب بأزمة قلبية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:52 ص
ترامب: كبير المستشارين الاقتصاديين أصيب بأزمة قلبية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تغريدة على تويتر صباح الثلاثاء أن كبير مستشاريه الاقتصاديين لارى كودلو أصيب بأزمة قلبية نقل على اثرها الى مستشفى قرب واشنطن.

وقال ترامب إن "لارى كودلو العظيم الذى عمل بكدّ على قضايا التجارة والاقتصاد أصيب لتوّه بأزمة قلبية. إنه الآن فى مركز والتر ريد الطبي" قرب واشنطن.

ونشر ترامب تغريدته قبيل دقائق من المصافحة التاريخية المرتقبة بينه وبين الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ-أون فى سنغافورة فى مستهل قمة غير مسبوقة بين زعيم كورى شمالى ورئيس اميركى فى السلطة.

 

 


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