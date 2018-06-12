video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:49 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: تفكيك الأسلحة النووية يستغرق الكثير من الوقت من الناحية العلمية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:30 م
ترامب: تفكيك الأسلحة النووية يستغرق الكثير من الوقت من الناحية العلمية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
سنغافورة (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه من الناحية العلمية فإن تفكيك الأسلحة النووية يستغرق الكثير من الوقت قد يصل إلى 15 عاما إلا أن كوريا الشمالية بدأت بالفعل فى عملية نزع السلاح النووى، فقد تخلصت بالفعل من موقع نووى كبير، معربا عن ثقته فى الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

وقال ترامب - فى مقابلة حصرية مع شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية أوردتها اليوم /الثلاثاء/ - إن المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية ستتوقف، مضيفا أنه يعتقد أنها "خطوة استفزازية" خاصة وأن الأمور بدأت تسير بشكل جيد بين واشنطن وبيونج يانج كما أن تلك المناورات تكلف بلاده أموالا طائلة.

وبسؤاله هل هذا يعنى أنه سيتم سحب القوات الأمريكية الموجودة فى كوريا الجنوبية، قال ترامب إنه لم يتم مناقشة هذا الأمر، ولكن المناورات العسكرية ستتوقف لأنها مكلفة جدا.

وأشار الرئيس الأمريكى إلى أنه يعتقد أن كوريا الشمالية قد تصبح فى يوم ما فى المستقبل القريب مثل كوريا الجنوبية، فالشعب الكورى الشمالى يعمل بجد وهم يكدحون، والزعيم الكورى الشمالى يرغب فى فعل شيء رائع لبلاده وشعبه.

وردا على سؤال هل يثق فى الزعيم الكورى الشمالى وهل يعتقد أن لديه الرغبة فى التغيير، أجاب ترامب بأنه "عقد الكثير من الصفقات طوال حياته وأن الكثير من الأشخاص الذين قد يبدون أنهم غير جديرين بالثقة يتبين أنهم الأكثر شرفا، وأن من تثق فيهم لا يكونون شرفاء، فنحن نبدأ من منطلق علاقات جيدة، وإنه يوم جيد بالنسبة للعالم والبعض يصفه بأنه يوم تاريخي.. أعدائى يقولون عنه أنه يوم تاريخي.. هذا أمر مميز بالنسبة لى فلم يتقابل أى رئيس (أمريكى خلال رئاسته) مع الزعيم الكورى الشمالى ولقد فعلنا شيئا نحن فخورن به."

وبسؤاله بشأن أن والد الزعيم الكورى الشمالى وعد بتجميد الأسلحة النووية ولكنه لم يفعل، قال ترامب إن كيم تحدث عن هذا الأمر، موضحا أن هناك أسبابا وراء عدم تجميد والده للاسلحة النووية، فقد تم خذلانه من قبل الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الأمور لم تكن وصلت إلى هذا المستوى فى إشارة إلى التطوير النووى لكوريا الشمالية لم يكن قد وصل إلى هذا المستوى وما يمثله من تهديد لدول أخرى ، كما أن والده لم يتعامل مع أى رئيس أمريكي، ولكن كيم جونج أون عازم على تحقيق نزع السلاح النووى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد الأوروبى يشيد بمحادثات ترامب وكيم ويعتبرها خطوة "مهمة وضرورية"

الكويت: البيان المشترك بين ترامب وكيم جونج أون سيحقق الأمن والسلام

امريكا

اخبار امريكا

ترامب

الاسلحه النوويه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة