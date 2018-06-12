ترامب: تفكيك الأسلحة النووية يستغرق الكثير من الوقت من الناحية العلمية

سنغافورة (أ ش أ)

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه من الناحية العلمية فإن تفكيك الأسلحة النووية يستغرق الكثير من الوقت قد يصل إلى 15 عاما إلا أن كوريا الشمالية بدأت بالفعل فى عملية نزع السلاح النووى، فقد تخلصت بالفعل من موقع نووى كبير، معربا عن ثقته فى الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

وقال ترامب - فى مقابلة حصرية مع شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية أوردتها اليوم /الثلاثاء/ - إن المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية ستتوقف، مضيفا أنه يعتقد أنها "خطوة استفزازية" خاصة وأن الأمور بدأت تسير بشكل جيد بين واشنطن وبيونج يانج كما أن تلك المناورات تكلف بلاده أموالا طائلة.

وبسؤاله هل هذا يعنى أنه سيتم سحب القوات الأمريكية الموجودة فى كوريا الجنوبية، قال ترامب إنه لم يتم مناقشة هذا الأمر، ولكن المناورات العسكرية ستتوقف لأنها مكلفة جدا.

وأشار الرئيس الأمريكى إلى أنه يعتقد أن كوريا الشمالية قد تصبح فى يوم ما فى المستقبل القريب مثل كوريا الجنوبية، فالشعب الكورى الشمالى يعمل بجد وهم يكدحون، والزعيم الكورى الشمالى يرغب فى فعل شيء رائع لبلاده وشعبه.

وردا على سؤال هل يثق فى الزعيم الكورى الشمالى وهل يعتقد أن لديه الرغبة فى التغيير، أجاب ترامب بأنه "عقد الكثير من الصفقات طوال حياته وأن الكثير من الأشخاص الذين قد يبدون أنهم غير جديرين بالثقة يتبين أنهم الأكثر شرفا، وأن من تثق فيهم لا يكونون شرفاء، فنحن نبدأ من منطلق علاقات جيدة، وإنه يوم جيد بالنسبة للعالم والبعض يصفه بأنه يوم تاريخي.. أعدائى يقولون عنه أنه يوم تاريخي.. هذا أمر مميز بالنسبة لى فلم يتقابل أى رئيس (أمريكى خلال رئاسته) مع الزعيم الكورى الشمالى ولقد فعلنا شيئا نحن فخورن به."

وبسؤاله بشأن أن والد الزعيم الكورى الشمالى وعد بتجميد الأسلحة النووية ولكنه لم يفعل، قال ترامب إن كيم تحدث عن هذا الأمر، موضحا أن هناك أسبابا وراء عدم تجميد والده للاسلحة النووية، فقد تم خذلانه من قبل الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الأمور لم تكن وصلت إلى هذا المستوى فى إشارة إلى التطوير النووى لكوريا الشمالية لم يكن قد وصل إلى هذا المستوى وما يمثله من تهديد لدول أخرى ، كما أن والده لم يتعامل مع أى رئيس أمريكي، ولكن كيم جونج أون عازم على تحقيق نزع السلاح النووى.