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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات باستثناء "إيجى إكس 70"

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:17 ص
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات باستثناء "إيجى إكس 70" البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.20%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.02%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.21%، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة انخفض مرة أخرى ليغلق ما يقارب من مستوى 15،900 نقطة، وذلك بعد أن فشل في اختراق المقاومة الثانوية الأولى عند المستوى 16،200 نقطة، ومن ثم لم يتمكًن من تشكل نموذج "القاع المزدوج"، مضيفة وعلى الجانب الآخر ، يواجه المؤشر دعمًا عند مستوى 15،790 ، وفي حالة تأكد كسره لأسفل، سوف تقل من احتمالات الارتداد لأعلى قريباً كما يدعوا ذلك إلى وقف الخسارة.


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