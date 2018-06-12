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تجديد حبس المضبوطين بمزرعة "أبو الفتوح" 15 يوما لتخطيطهم لعمليات عدائية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 07:00 م
تجديد حبس المضبوطين بمزرعة "أبو الفتوح" 15 يوما لتخطيطهم لعمليات عدائية عبد المنعم أبو الفتوح
كتبت أمنية الموجي
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  جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت الدولة ومؤسساتها، واتخاذهم مزرعة مملوكة لعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية" بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، مخبئا لهم ومقرا تنظيميا لعملياتهم.

والمتهمون هم كل من: "أحمد محمد عبد الحميد عقاب، وعبد الحميد محمد مصطفى، وعمر صلاح عبد الحكيم بطيحة، ومحمود عبد العزيز عبد العاطي عبد الحميد، وأحمد ياسر علي عبد الحفيظ، وعطية عاشور مبروك".

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الستة في التحقيقات عددا من الاتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين حيازة أسلحة نارية مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بقصد استخدامها في أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على المتهمين، بداخل مزرعة مملوكة لعبد المنعم أبو الفتوح بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، في ضوء ما كشفت عنه التحريات من اعتزامهم ارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها، وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية.

 

 


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