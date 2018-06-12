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تجديد حبس ابنة القرضاوى وزوجها بتهمة تمويل الإرهاب 45 يوماً

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 08:00 م
تجديد حبس ابنة القرضاوى وزوجها بتهمة تمويل الإرهاب 45 يوماً القرضاوى
كتبت أمنية الموجى
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جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس كلا من  علا القرضاوي ابنة يوسف القرضاوي ، المطلوب على قوائم الاٍرهاب، وزوجها المهندس حسام خلف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، 45 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتمويل الإرهاب.

ويواجه  المتهمين ارتكابهما عدة جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.

وتضم القضية 316 حصر أمن دولة عدد كبير من قيادات الصف الأول بجماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد عبد الرحمن المرسي رئيس اللجنة الإدارية، المحسوبة على جبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت والتي حلت محل مكتب الإرشاد.

يشار إلى أن حسام خلف زوج ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، والمحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية ، سبق اتهامه في قضية تحالف دعم الإخوان، وكان عضوا بحزب بالهيئة العليا لحزب الوسط، وصدر قرارا بإخلاء سبيله من محكمة الجنايات في شهر مارس من العام الماضي.

وكانت الأجهزة الأمنية، ورد لها بلاغ يفيد انضمام المتهمين  لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات ألقى القبض عليهما وعرضهما علي النيابة للتحقيق في الواقعة.

 

 

 

 

 


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