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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 06:46 م
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تجدد انتقادات الحكومة الفرنسية بسبب قرار حظر استخدام المحمول فى المدارس

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 06:25 م
تجدد انتقادات الحكومة الفرنسية بسبب قرار حظر استخدام المحمول فى المدارس استخدام المحمول
كتب: أحمد علوى
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علق سامويل سيوى ممثل فيدرالية اهالى طلاب المدارس الحكومية بفرنسا ، على قرار فرنسا حظر استخدام الهواتف المحمولة فى المدارس الابتدائية والإعدادية ابتداء من سبتمبر المقبل، وهو القرار الذى أثار الجدل وغضب الكثير من أولياء الامور، وقال إن الهواتف المحمولة فى المدارس باتت أمر غير مقبول إذ انها تعمل على تقييد عملية التواصل والتفاعل الاجتماعى على أرض الواقع، إضافة إلى تأثيرها السلبى على الطلاب وعملية التحصيل.

ووفقاً لشبكة سكاى نيوز الإخبارية،  قالت كارولين تاميارو مسئولة نقابة مديرى المدارس، إنه من الصعب جدا تطبيق مثل هذا القانون، لعدم توفر استطاعة لتفتيش الطلاب عند دخولهم المدرسة فى كل يوم، وخاصة أن القانون لا يحدد كيفية المنع.

بينما قال العديد من أولياء الامور ان استخدام الهاتف فى المدارس مهم للغاية فهو يسمح للطلبة بالتواصل مع أسرهم حال وقوع مشاكل، وخاصة بعد الوضع الأمنى السيء الذى تعيشه البلاد.

 وأجمع الطلاب وأولياء الأمور على أن استخدامه خلال الحصص الدراسية أمر غير مقبولا وهو اشارة إلى عدم احترام المعلم  ، ولكن منع استخدامه خلال فترات الراحة او فى ساحات المدرسة فهو امر مبالغ فيه، ويطالب البعض تطبيق هذا القانون على الطلبة " مدمنى الهواتف المحمولة".

وقررت فرنسا حظر استخدام الهواتف المحمولة فى المدارس الابتدائية والاعدادية ابتداء من سبتمبر المقبل، توجهت الحكومة الفرنسية لسن قانون فى البرلمان بشأن ذلك، إلا أن مدراء المدارس حذرت من صعوبة التطبيق، إذ يحق للطالب الاحتفاظ بهاتفه، ويمنع عليه استخدامه، مما تسبب فى حالة من الصدام بين الحكومة المصدرة للقرار، وأولياء الامور والطلبة من ناحية اخرى.

 

                                                  

 


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حظر استخدام المحمول فى المدارس بمرحلتى رياض الأطفال والابتدائية

فرنسا

الهواتف المحمولة فى المدارس

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الحكومة الفرنسية




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