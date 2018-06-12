تأجيل محاكمة 170 متهما بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية" إدارياً

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 170 متهما بينهم 116 متهما محبوسين ومخلى سبيل 3 منهم، و51 آخرين هاربين فى القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية"، إداريا.

ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات السعى لدى جماعة إرهابية مقرها خراج البلاد والتحقوا بجماعة ارهابية " داعش وسوريا وليبيا " ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة ولم تنفجر لعطل فني بها وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعى وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس فى سيناء واستهداف قوات الأمن.