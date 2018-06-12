بكاء وانهيار طلاب الثانوية فى لجان القاهرة بعد امتحان اللغة الإنجليزية

ماجد تمراز

حالة من الحزن الشديد، انتابت طلاب الثانوية العامة، بعد أداء امتحان اللغة الإنجليزية، الذى جاء على حد تعبير أغلبهم صعباً للغاية، حيث إنهارت بعض الطالبات فور خروجهن من لجان مدارس الحلمية التجريبية المشتركة لغات، ورفاعة الطهطاوى الخاصة، والمحمدية الإعدادية بنات، وذلك تأثراً بما وجدوه فى ورقة الامتحانات.

وقال الطالب أحمد حسن، الذى أدى امتحانه فى مدرسىة الخديوية الثانوية بنين، إن جزئية تصحيح الأخطاء داخل الإمتحان، جاءت غامضة وغير مفهومة، كما أن قطعتين الفهم داخل الامتحان، كانو غير مفهومين على الإطلاق، ولو كان تم تخصيص 10 ساعات للامتحان، لم يتم حل هذه الأسئلة فى هذا الوقت.

وأكد محمد مصطفى، طالب بمدرسة الحلمية التجريبية المشتركة، أنه على الرغم من كوننا فى مدارس تجريبية منذ الصغر إلا أن الامتحان فاق إمكانياتنا، فماذا عن طلاب المدارس الحكومية العادية؟، مشيرا إلى أن الوزارة عوضت صعوبة امتحان اللغة العربية بامتحان اللغة الإنجليزية.

فيما شكت، منى إبراهيم، طالبة بمدرسة الحلمية الثانوية بنات من أسئلة القصة والتى جاءت صعبة وغير مفهومة على الإطلاق، مطالبة بالرأفة فى تصحيح المادة من قبل المصححين.

وتجمع عشرات أولياء الأمور أمام لجان مدرسة التوفيقية بشبرا بمحافظة القاهرة للاطمئنان على أبناءهم بعد انتهاء اللغة الإنجليزية وسط حالة من القلق والترقب.

وتباينت ردود فعل الطلاب حول مستوى امتحان اللغة الإنجليزية، فيما أكد معظم الطلاب أن الامتحان متوسط ، واشتكى بعض الطلاب من سؤال القطعتين ، فيما أشار أحد الطلاب أن الامتحان من كتاب المدرسة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.