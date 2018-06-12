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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:38 ص
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بعد إعلان مقتله فى ليبيا.. ننشر أخطر 10 معلومات عن الإرهابى عمر رفاعى سرور

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 05:00 ص
بعد إعلان مقتله فى ليبيا.. ننشر أخطر 10 معلومات عن الإرهابى عمر رفاعى سرور عمر رفاعى سرور
كتب كامل كامل
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يمثل مقتل الإرهابى عمر رفاعى سرور، نجل الشيخ رفاعى سرور الأب الروحى للجماعات الجهادية، فى مدينة درنة الليبية بعد أن نجحت قوات من الجيش الليبى فى إصابته، ضربة قوية للتنظيمات والجماعات الإرهابية، بعد أن نجحت قوات من الجيش الليبى فى إصابته وقتله، وفى السطور التالية نرصد أهم 10 معلومات عن عمر رفاعى سرور.

1- مكنى بـ"أبو عبد الله المصرى" وهو ابن الشيخ رفاعى سرور أهم رموز مُنظرى التيار القطبى فى مصر والعالم العربى

2- شريك هشام عشماوى فى تأسيس تنظيم "المرابطون" المتواجد فى ليبيا والموالى لتنظيم القاعدة.

3- المفتى الشرعى أو المرجعية الشرعية، لأغلب التنظيمات المتطرفة  فى ليبيا والموالية لتنظيم القاعدة.

4- أصدر فتاوى عديدة تصف رؤساء الدول بأنهم طواغيت، ومن أبرز أشهر الفتاوى التى أصدرها "داعش من خوارج العصر" ودعا الموالى لتنظيم القاعدة.

5- مشارك رئيسى فى ملف تجنيد شباب جدد للتنظيمات الإرهابية لزج بهم فى أعمال إرهابية.

6- فى عام 2012 دعا لمبايعة حازم صلاح أبو إسماعيل، ويعتبر هو السند الفكرى والشرعى لحركة حازمون.

7- هرب من مصر إلى ليبيا بعد سقوط حكم الإخوان، وبعد صدور أحكام قضائية ضده لضلوعه فى أعمال إرهابية.

8- يتراوح عمره ما بين الـ35 والـ40 عامًا، وقد تحدث عنه عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى، الإرهابى الأجنبى الوحيد الناجى من حادث الواحات، خلال حواره المتلفز.

9- يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة الـ"فيس بوك" لنشر أفكاره وفتاويه.

10- هو حلقة الوصل بين أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة وبين مختار بلمختار زعيم تنظيم القاعدة فى أفريقيا.


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