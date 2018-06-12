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بدء دخول طلبة الثانوية العامة لجان الامتحانات بالجيزة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 08:58 ص
بدء دخول طلبة الثانوية العامة لجان الامتحانات بالجيزة امتحانات الثانوية العامة 2018 - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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بدء منذ قليل، طلاب الثانوية العامة بمدرسة منشأة القناطر بالجيزة، فى دخول اللجان، وذلك لأداء امتحان اللغة الإنجليزية، حيث شدد المراقبون فى تفتيش الطلبة قبل الدخول لمنع دخول الهواتف المحمولة، فيما بقى عدد كبير من الطلبة خارج المدرسة للمراجعة قبل دخول اللجان.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة بدأت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى، وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم  فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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الثانوية العامة 2018

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