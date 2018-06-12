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انتخاب مجدى البدوى رئيسا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 08:36 م
انتخاب مجدى البدوى رئيسا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام انتخابات العمال - أرشيفية
كتب محمود راغب
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أعلنت اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية اليوم الثلاثاء، عن أسماء المرشحين لانتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، للدورة النقابية 2018 /2022.
 
 
وكشفت النتائج عن الفوز مجدى البدوى رئيسا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بالدورة النقابية 2018 /2022. 
 
وأكد مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، تعهده العمل على الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم .
 
 
وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المرحلة المقبلة تحتاج تضافر الجهود وتكاتف الجميع للنهوض بالحركة النقابية العمالية والحفاظ على حقوق العمال ومكتسابتهم .
 
 
وكانت النتائج شبه النهائية لمجالس إدارة النقابات العامة أسفرت عن الفوز بالتزكية في رئاسة 16 نقابة عامة هي : الغزل والنسيج ، عبد الفتاح إبراهيم، والصناعات الهندسية، خالد الفقي ،والصناعات الغذائية، خالد عيش، الزراعة والري ، محمد سالم ، الصحافة والطباعة والإعلام، مجدي البدوي، النقل البري، جبالي المراغي، النقل البحري، حسام الدين مصطفي، النقل الجوي ، حسن شحاته ، المرافق العامة، عادل نظمي ، البنوك والتأمينات ، جمال العقبي، الإنتاج الحربي، سعيد النقيب، التجارة، محمد وهب الله ، المناجم والمحاجر ، محمد عرابي، الخدمات الصحية، علي عبد الباسط، الخدمات الإدارية، هشام فاروق، هيئة النقل العام، مجدي حسن .
 
كما فاز بالتزكية أعضاء 13 نقابة عامة، وسيتم إجراء الانتخابات علي مستوي الرئيس والأعضاء في 9 نقابات ، وفي 4 نقابات للأعضاء فقط ، وانتخاب رئيس في نقابة واحدة.   
 
 
 
 
 
 

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