انتخاب مجدى البدوى رئيسا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام

كتب محمود راغب

أعلنت اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية اليوم الثلاثاء، عن أسماء المرشحين لانتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، للدورة النقابية 2018 /2022.

وكشفت النتائج عن الفوز مجدى البدوى رئيسا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بالدورة النقابية 2018 /2022.

وأكد مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، تعهده العمل على الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم .

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المرحلة المقبلة تحتاج تضافر الجهود وتكاتف الجميع للنهوض بالحركة النقابية العمالية والحفاظ على حقوق العمال ومكتسابتهم .

وكانت النتائج شبه النهائية لمجالس إدارة النقابات العامة أسفرت عن الفوز بالتزكية في رئاسة 16 نقابة عامة هي : الغزل والنسيج ، عبد الفتاح إبراهيم، والصناعات الهندسية، خالد الفقي ،والصناعات الغذائية، خالد عيش، الزراعة والري ، محمد سالم ، الصحافة والطباعة والإعلام، مجدي البدوي، النقل البري، جبالي المراغي، النقل البحري، حسام الدين مصطفي، النقل الجوي ، حسن شحاته ، المرافق العامة، عادل نظمي ، البنوك والتأمينات ، جمال العقبي، الإنتاج الحربي، سعيد النقيب، التجارة، محمد وهب الله ، المناجم والمحاجر ، محمد عرابي، الخدمات الصحية، علي عبد الباسط، الخدمات الإدارية، هشام فاروق، هيئة النقل العام، مجدي حسن .

كما فاز بالتزكية أعضاء 13 نقابة عامة، وسيتم إجراء الانتخابات علي مستوي الرئيس والأعضاء في 9 نقابات ، وفي 4 نقابات للأعضاء فقط ، وانتخاب رئيس في نقابة واحدة.