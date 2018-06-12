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اليوم.. مؤتمر صحفى لوزير الكهرباء لإعلان الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 09:24 ص
اليوم.. مؤتمر صحفى لوزير الكهرباء لإعلان الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت ــ رحمة رمضان
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يعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ظهر اليوم الثلاثاء، خلال موتمر صحفى بمقر الوزارة،  أسعار الكهرباء الجديدة للشرائح السبعة للعام المالي 2018/2019، فى إطار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيا حتى 2021.

ومن المقرر أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من يوليو القادم على فاتورة الاستهلاك الشهرية.

يذكر أن اسعار شرائح الكهرباء العام الماضى كانت مقسمة كالآتى:

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (13 قرشًا )

2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (22 قرشًا)

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (27 قرشًا)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (55 قرشًا)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (75 قرشًا)

6- الشريحة السادسة من651 إلى 1000 كليو وات  (125 قرشًا)

7- الشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (135 قرشًا)

كان وزير الكهرباء قد أكد فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"  أن الحكومة وضعت على رأس خطتها أثناء تعديل أسعار الكهرباء محدودى الدخل من المواطنين فى إطار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء حتى 2021، وأن الزيادة الجديدة لن تكون مفزعة بالنسبة للمواطن قائلا: " محدش هيضايق من الأسعار الجديدة"، لافتًا إلى أنه سيعقد اليوم مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة للإعلان عن خطة رفع الدعم، بالإضافة إلى إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام الماضى وخطتها للعام المالى الجديد.


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