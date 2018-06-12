الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترحب بنتائج قمة ترامب وكيم جونج أون

أ ف ب

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء عن استعدادها للمساعدة فى التحقق من تطبيق أى اتفاقات مستقبلية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن برنامج أسلحة بيونج يانج النووية فى موازاة ترحيبها بنتائج قمة سنغافورة.

ورحب مدير الوكالة يوكيا أمانو بالبيان الصادر عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى ختام قمتهما فى سنغافورة والذى "تضمن التزام جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية النزع الكامل للأسلحة النووية فى شبه الجزيرة الكورية".

وأكد أن الوكالة الدولية "ستتابع المفاوضات التى ستجرى بين البلدين لتطبيق نتائج القمة بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية من كثب".

وأضاف أنها "مستعدة لتنفيذ أى أنشطة تحقق فى جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية قد يطلب منها القيام بها من قبل الدول المعنية".

وأكد أمانو الأسبوع الماضى أن الوكالة ستكون مستعدة لإعادة إطلاق عمليات التفتيش فى كوريا الشمالية "فى غضون مهلة قصيرة قد تكون أسابيع لا أشهر" فى حال تم التوصل إلى اتفاق سياسي، مضيفا أن الوكالة ستتمكن من حشد "عدد كبير" من الموظفين اذا استدعى الأمر.

ويذكر أن بيونغ يانغ طردت مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية من موقعها النووى "يونغبيون" ورفضت مذاك السماح للوكالة باجراء أى عمليات تفتيش على أراضي