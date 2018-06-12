النفط يرتفع مع إشادة ترامب باجتماع إيجابى مع كيم

رويترز

ارتفعت أسعار النفط بموازاة الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء بعد أن قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن قمة سنغافورة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون أحرزت "تقدما كبيرا" معززا الآمال بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء المواجهة النووية فى شبه الجزيرة الكورية، لكن مؤشرات على تنامى إنتاج كبار المنتجين روسيا والولايات المتحدة والسعودية كبحت مكاسب الأسعار.

وقال متعاملون، إن النشاط اتسم بالهدوء أيضا قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض حلفائها فى 22 يونيووالذى قد يحدد سياسة الإنتاج لعدة منتجين كبار.

وفى الساعة 0547 بتوقيت جرنتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 76.55 دولار للبرميل مرتفعة تسعة سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة عن إغلاقها السابق.

وسجلت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 66.24 دولار بزيادة 14 سنتا أو 0.2 بالمئة.

وارتفعت الأسواق العالمية بعد أن قال ترامب إن اجتماعه المتابع عن كثب مع كيم اليوم قد حقق "تقدما كبيرا" وكان "إيجابيا للغاية حقا" وذلك عقب توقيعه وكيم وثيقة إثر محادثات فى إطار جهود إنهاء المواجهة النووية فى شبه الجزيرة الكورية.

وقالت شانون ريفكين مديرة الاستثمار لدى ريفكين الاسترالية للأوراق المالية "أى نتيجة إيجابية قد تصبح نبأ طيبا للأسواق."