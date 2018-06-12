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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:42 ص
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المقاومة اليمنية تدفع بتعزيزات كبيرة لجبهة الساحل الغربى لتحرير الحديدة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:35 ص
المقاومة اليمنية تدفع بتعزيزات كبيرة لجبهة الساحل الغربى لتحرير الحديدة الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
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دفعت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بتعزيزات كبيرة إلى جبهة الساحل الغربي، حيث انتشرت على محاور الدريهمي، ومناطق أخرى فى الجانب الشرقى من الجبهة، استعدادا لمعركة واسعة النطاق تهدف إلى تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجى من ميليشيات الحوثى الإرهابية.

ونسبت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، لمصادر يمنية قولها اليوم الثلاثاء، إن" التعزيزات انطلقت من المخا إلى جبهات الساحل الغربي، وتضم 3 تشكيلات عسكرية من ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والتهامية، وبدعم وإسناد القوات الإماراتية العاملة ضمن تحالف دعم الشرعية.

وكبدت القوات اليمنية المدعومة بتحالف دعم الشرعية، ميليشيات الحوثى هزائم فادحة على جبهة الساحل الغربى خلال الأسابيع الماضية.

 


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