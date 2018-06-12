المفوضية الأوروبية تقترح زيادة الموازنة المخصصة لأزمة المهاجرين 3 أضعاف

أ ف ب

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، زيادة الموازنة الأوروبية المخصصة لأزمة المهاجرين نحو 3 مرات، إضافة إلى تأمين الحدود الخارجية للاتحاد، وبالنسبة إلى الإطار المالى المقبل الذى يغطى الفترة من 2021 إلى 2027، تريد المفوضية رصد 34.9 مليار يورو لمواجهة تحديات موجات الهجرة، مقابل 13 مليارا للإطار السابق بين 2014 و2020.

وستخصص أكثر من 60% من هذه الأموال (21,3 مليار يورو) لحماية الحدود، والهدف خصوصًا تعزيز الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس) بحيث يرفع عديدها من 1000 إلى 10 آلاف موظف، كذلك، سيتم رصد 9,3 مليارات يورو لإدارة الحدود فى حالات الأزمة وتزويد حرس الحدود فى الدول الأعضاء معدات تقنية افضل مثل كاميرات وأجهزة سكانر ومعدات استطلاع أكثر تطورًا.

فى الوقت نفسه، ستتم زيادة المبالغ المخصصة لإدارة موجات الهجرة بنسبة 50% لتبلغ 10,4 مليارات يورو، على أن يديرها صندوق "اللجوء والهجرة" الذى سيدعم الجهود التى تبذلها الدول الأعضاء فى 3 مجالات رئيسية: اللجوء والهجرة القانونية والاندماج، وينبغى أن توافق دول الاتحاد الأوروبى الـ27 بالاجماع على هذه الاقتراحات فى سياق الموازنة الأوروبية المقبلة للفترة بين 2021 و2027.