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المشير خليفة حفتر يلتقى نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 08:51 م
المشير خليفة حفتر يلتقى نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى حفتر
كتب أحمد جمعة
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التقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر النائب علي القطراني نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبى، صباح الثلاثاء بمقر القيادة العامة في الرجمة فى مدينة بنغازى، لمناقشة العديد من الأمور والمستجدات المحلية والدولية.
 
ياتى لقاء المشير خليفة حفتر مع نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى على القطرانى فى ظل توارد أنباء عن اتفاق يجرى بين مجلس النواب الليبى والمجلس الرئاسى لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد عيد الفطرالمبارك. 
 
وأعلن نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى على القطرانى مقاطعته لاجتماعات المجلس الرئاسى الليبى بسبب تحفظه على بعض بنود الاتفاق السياسى حول الجيش الليبى.
 
 
 

 
 
 
 

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