المستشار النمساوى يجتمع مع الرئيس الإسرائيلى فى القدس

رويترز

اجتمع المستشار النمساوى زيباستيان كورتس، مع الرئيس الإسرائيلى ريئوفين ريفلين، فى القدس، اليوم الثلاثاء، وهو أحدث لقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات مع القيادة الإسرائيلية خلال زيارته التى تستغرق يومين.

وزار كورتس، متحف ياد فاشيم التذكارى للمحرقة فى بداية زيارته، والتقى برئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وهذه أول زيارة يقوم بها كورتس لإسرائيل منذ أن دخل فى صفقة ائتلافية مع حزب الحرية اليمينى المتطرف، وهو شريك صغير فى ائتلاف المحافظين الذين ينتمى إليهم كورتز، وتعهد كورتس بالتركيز على مكافحة معاداة السامية بعد أن قالت إسرائيل إنها لن تجرى اتصالات مباشرة مع مسؤولين من حزب الحرية.