المرصد السورى: انفجارات تستهدف الجيب الخاضع لداعش فى دير الزور

لندن (أ ش أ)

أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان، ومقره لندن، بأن قوات النظام السورى نفذت هجوما مباغتا على عدة محاور بالقرب من المحطة الثانية عند الحدود الإدارية بين ريف حمص الشرقى وريف دير الزور.

وقال المرصد، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية، أن انفجارات عدة هزت خلال الساعات الماضية الجيب الخاضع لتنظيم (داعش) فى القطاع الشرقى من ريف دير الزور.

أضاف المرصد أن تنظيم داعش الإرهابى استهدف مواقع لقوات الجيش السورى فى بادية دير الزور.

وكانت قوات النظام السورى تمكنت أمس من طرد عناصر التنظيم من مدينة البوكمال شرق البلاد، وذلك بعدما تمكن من السيطرة على أجزاء منها قبل ثلاثة أيام.