video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:49 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

المرصد السورى: انفجارات تستهدف الجيب الخاضع لداعش فى دير الزور

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:20 م
المرصد السورى: انفجارات تستهدف الجيب الخاضع لداعش فى دير الزور جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان، ومقره لندن، بأن قوات النظام السورى نفذت هجوما مباغتا على عدة محاور بالقرب من المحطة الثانية عند الحدود الإدارية بين ريف حمص الشرقى وريف دير الزور.

وقال المرصد، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية، أن انفجارات عدة هزت خلال الساعات الماضية الجيب الخاضع لتنظيم (داعش) فى القطاع الشرقى من ريف دير الزور.

أضاف المرصد أن تنظيم داعش الإرهابى استهدف مواقع لقوات الجيش السورى فى بادية دير الزور.

وكانت قوات النظام السورى تمكنت أمس من طرد عناصر التنظيم من مدينة البوكمال شرق البلاد، وذلك بعدما تمكن من السيطرة على أجزاء منها قبل ثلاثة أيام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش السورى يحبط هجومًا لداعش بمنطقة البوكمال بريف دير الزور

"قوات سوريا الديمقراطية" تسيطر على تلة استراتيجية بريف دير الزور

المرصد السورى

داعش

سوريا

الازمه السوريه

دير الزور




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة