المتهم بقتل زوجته الثانية فى أوسيم: "تخلصت منها عشان شهّرت بالأولى"

كتب سليم على

اعترف المتهم "عبد الرحمن.ح. ط"، 49 عاما، خلال تحقيقات النيابة، أنه أقدم على قتل زوجته الثانية، لقيامها بالتشهير بسمعة زوجته الأولى فى منطقة أوسيم.

وقال إنه توجه إلى طليقته وطلب منها الكف عما تفعله وعدم التشهير بسمعة زوجته مرة أخرى ولكنها رفضت، فنشبت بينهم مشاجرة قام خلالها المتهم بخنقها، وتم اكتشاف جثة المجنى عليه وتوصلت تحريات مباحث الجيزة إلى هوية المتهم وتمكنت مباحث أوسيم من إلقاء القبض عليهم وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه، وإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

وقررت نيابة أوسيم، إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ووجهت له تهمة القتل العمد، وكشفت تقارير الطب الشرعى التى تسلمتها النيابة حول الصفة التشريحية للمجنى عليها والأدلة الجنائية حول الآثار البيولوجية، التى تم رفعها من مسرح الجريمة قيام المتهم بالواقعة.