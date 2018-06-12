الكشف عن واقعة تزوير لأوراق التصويت فى الانتخابات الرئاسية التركية بباريس

كتب- هاشم الفخرانى

زعم أحد الأتراك المشاركين فى انتخابات الخارج أنه منح ورقة اقتراع تحمل ختم حزب العدالة والتنمية التركى الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان وقال فى مقطع فيديو مصور فى العاصمة الفرنسية باريس أنها إحدى محاولات حزب العدالة والتنمية الحاكم للتلاعب بالانتخابات.

وذكرت صحيفة "زمان" وفقًا لرواية المواطن فإن موظفى الصندوق اضطروا إلى منحه ورقة اقتراع جديدة بعدما تبين زيف ورقة الاقتراع وأنها لا تحمل ختم اللجنة العليا للانتخابات.

وبدأ أكثر من 3 ملايين ناخب تركى بالخارج اعتبارًا من السابع من يونيو الجارى أعمال التصويت بالخارج على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية التى ستشهدها تركيا فى الرابع والعشرين من الشهر الحالى.