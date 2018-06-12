القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وبانجو فى التل الكبير بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير بالإسماعيلية، من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى "طبنجة 9 مم معدلة" و4 طلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر البانجو زنت حوالى كيلو ونصف.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد أحمد شطا رئيس مباحث مركز التل الكبير ومعاونيه، بالقبض على المتهم "شعبان.ش.ع" 31 عامًا عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته سلاح نارى "طبنجة معدلة 9 مم" و4 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر البانجو وزنت حوالى 1.500كيلو.

بمناقشته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته المحرمة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.