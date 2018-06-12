القبض على سائق أثناء محاولته سرقة عيادة أسنان بالنزهة

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط مباحث القاهرة، من القبض على سائق حاول سرقة عيادة طبيب أسنان بأسلوب كثر الباب، فى دائرة قسم شرطة النزهة.

البداية كانت أثناء مرور النقيب ماجد أحمد عبد الرازق، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة النزهة وبصحبته القوة المرافقة بشارع محمد فريد دائرة القسم تنامى إلى سمعه صوت استغاثة من الأهالى وباستبيان الأمر تمكن من "وائل.ع" 40 سنة سائق، أثناء شروعه فى سرقة عيادة أسنان بشارع محمد فريد ـ دائرة القسم ملك صفوت هنرى أبادير غبريال 59 سنة طبيب أسنان ومقيم 9 شارع محمود العشرى ـ دائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" باستخدام أجنة حديدية كانت بحوزته،

وتبين أن المتهم ومقيم 44 شارع شلبى ـ دائرة قسم شرطة حدائق القبة وله محل إقامه أخر شارع الوحده العربية ـ دائرة قسم شرطة عين شمس، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 5839 لسنة 2015م الوايلى "سرقة مسكن"، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالشروع فى السرقة.

وبمناقشة المتهم عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزته إعترف بسرقته من داخل محل هواتف محمولة بشارع الحجاز ـ دائرة القسم ملك وليد أنس أحمد الحمامى 48 سنة ومقيم 9 شارع فرج السنهورى ـ دائرة القسم بذات الأسلوب، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكابه 2 حادث سرقة بذات الأسلوب على النحو التالى وهى :"الشروع فى سرقة عيادة أسنان بشارع محمد فريد ـ دائرة القسم ملك الهام اسكندر بولس 66 سنة طبيب أسنان ومقيم بذات العنوان، وسرقة مبلغ مالى 8000 جنيه وجهاز كمبيوتر " لاب توب " وكاميرا تصوير من داخل محل كوافير كائن 94 شارع الحجاز ـ دائرة القسم ملك ماركو نادى منير يوسف 30 سنة ومقيم 9 شارع ابو المعاطى أحمد عليوه ـ دائرة قسم شرطة الحدائق 00 والمحرر بشأنها المحضر رقم 750 لسنة 2018م جنح القسم بتاريخ 16/1/2018م.

وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات، وأضاف بإنفاقه للمبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما الثانى والرابع تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضاف المجنى عليهما الثانى والثالث بعدم اكتشافهما واقعتى السرقة، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.