video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:58 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

القبض على سائق أثناء محاولته سرقة عيادة أسنان بالنزهة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:56 م
القبض على سائق أثناء محاولته سرقة عيادة أسنان بالنزهة المتهم
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

تمكن ضباط مباحث القاهرة، من القبض على سائق حاول سرقة عيادة طبيب أسنان بأسلوب كثر الباب، فى دائرة قسم شرطة النزهة.

البداية كانت أثناء مرور النقيب ماجد أحمد عبد الرازق، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة النزهة وبصحبته القوة المرافقة بشارع محمد فريد دائرة القسم تنامى إلى سمعه صوت استغاثة من الأهالى وباستبيان الأمر تمكن من "وائل.ع" 40 سنة سائق، أثناء شروعه فى سرقة عيادة أسنان بشارع محمد فريد ـ دائرة القسم ملك صفوت هنرى أبادير غبريال 59 سنة طبيب أسنان ومقيم 9 شارع محمود العشرى ـ دائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" باستخدام أجنة حديدية كانت بحوزته،

وتبين أن المتهم ومقيم 44 شارع شلبى ـ دائرة قسم شرطة حدائق القبة وله محل إقامه أخر شارع الوحده العربية ـ دائرة قسم شرطة عين شمس، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 5839 لسنة 2015م الوايلى "سرقة مسكن"، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالشروع فى السرقة.

وبمناقشة المتهم عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزته إعترف بسرقته من داخل محل هواتف محمولة بشارع الحجاز ـ دائرة القسم ملك وليد أنس أحمد الحمامى 48 سنة ومقيم 9 شارع فرج السنهورى ـ دائرة القسم بذات الأسلوب، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكابه 2 حادث سرقة بذات الأسلوب على النحو التالى وهى :"الشروع فى سرقة عيادة أسنان بشارع محمد فريد ـ دائرة القسم ملك الهام اسكندر بولس 66 سنة طبيب أسنان ومقيم بذات العنوان، وسرقة مبلغ مالى 8000 جنيه وجهاز كمبيوتر " لاب توب " وكاميرا تصوير من داخل محل كوافير كائن 94 شارع الحجاز ـ دائرة القسم ملك ماركو نادى منير يوسف 30 سنة ومقيم 9 شارع ابو المعاطى أحمد عليوه ـ دائرة قسم شرطة الحدائق 00 والمحرر بشأنها المحضر رقم 750 لسنة 2018م جنح القسم بتاريخ 16/1/2018م.

وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات، وأضاف بإنفاقه للمبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما الثانى والرابع تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضاف المجنى عليهما الثانى والثالث بعدم اكتشافهما واقعتى السرقة، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 200 واقعة سرقة تيار كهربائى ومخالفات خلال حملات مكبرة بقنا

حبس عاطل هارب من أحكام سرقة وحيازة سلاح بمدينة بدر

سرقه

اخبار مصر

اخبار الحوادث

حوادث مصر

حوادث مصر اليوم

النزهه

سرقه عياده




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة