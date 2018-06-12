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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:29 م
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القابضة الكيماوية : 1.5 مليار جنيه إيرادات للشركة من توزيعات الأرباح

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:00 م
القابضة الكيماوية : 1.5 مليار جنيه إيرادات للشركة من توزيعات الأرباح وليد الرشيدى مع محرر اليوم السابع
كتب عبد الحليم سالم
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أكد وليد الرشيدى نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزراة قطاع العمال العام أن الشركة ستحصل على نحو 1.5 مليار جنيه  من توزيعات أرباح الشركات التابعة قبل 30 يونيو الجارى ،مما يمكن الشركة من دفع الدفعات المقدمة لكل من الغاز والكهرباء لتسوية المديونيات بخلاف حقها فى نصف سهم مجانى لكل سهم من الشرقية للدخان.

 

وأضاف الرشيدى ل" اليوم السابع " إنه تم الاتفاق على تسوية المديونيات مع  الكهرباء والغاز ،بما فيها مشكلة شركة كيما حيث تم الاتفاق على دفع  200 مليون جنيه ،والتباحث فى بقية المبلغ الذى هو موضوع خلاف نحو 500 مليون جنيه.

وقال إن الشركات ذات الملاءمة المالية ستقود بالجدولة من نفسها فى حين ستدفع القابضة عن الشركات المتعثرة .

 


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القابضة الكيماوية

وليد الرشيدى

مديوينيات الكهرباء

قطاع الاعمال العام




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