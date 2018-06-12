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العربية: ساويرس أكبر مستثمر أجنبى فى كوريا الشمالية والمستفيد من القمة التاريخية

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:36 م
العربية: ساويرس أكبر مستثمر أجنبى فى كوريا الشمالية والمستفيد من القمة التاريخية رجل الأعمال نجيب ساويرس
أيمن رمضان
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يعد رجل الأعمال نجيب ساويرس هو المستفيد الأكبر من القمة التاريخية التى جمعت الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الكورى الشمالى كيم كونج أون، لما سوف يعود بالنفع على شركته "أوراسكوم" التى استحوذت فى 2008 على 75% من شركة "كوريلينك" المشغل الوحيد للموبايل فى كوريا.

 

ووفق موقع العربية فأن رجل الأعمال يعد أكبر مستثمر أجنبى فى كوريا الشمالية وبما أن القمة سوف تجعل البلاد تنفتح على العالم بعد عقود من الانغلاق فأن مشكلة "ساويرس" المتمثلة فى عدم قدرته على تحويل أرباح شركته إلى الخارج سوف تنتهى.

 

تقدر أرباح "أوراسكوم" العالقة فى بيونج يانج تقدر بـ540 مليون دولار، لكن قيمتها بسعر السوق السوداء لا تتجاوز 80 مليون دولار، حيث رفضت السلطات الكورية منحه الدولارات لتحويل الأموال بالسعر الرسمى.

 

وبحسب تصريح رجل الأعمال نجيب ساويرس العام الماضى فأن استثماراته فى كوريا الشمالية تبلغ 250 مليون دولار.

 


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