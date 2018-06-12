الطيران المدنى الكويتى: 1700 رحلة و208 آلاف راكب بمطار الكويت خلال فى عيد الفطر

الكويت (أ ش أ)

توقع المدير العام لإدارة الطيران المدنى الكويتى المهندس يوسف الفوزان أن تبلغ حركة الطائرات بمطار الكويت الدولى خلال عطلة عيد الفطر المبارك 1700 رحلة، مقارنة بـ2228 رحلة خلال عيد الفطر الماضى.

وقال الفوزان – فى تصريح اليوم الثلاثاء – إنه بالنسبة لحركة الركاب المتوقعة خلال عطلة عيد الفطر، من المتوقع أن تبلغ 208 آلاف و113 راكبًا، مقارنة بـ272 ألفًا و297 راكبًا خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى خاطبت شركات الطيران، وشركات مزودى الخدمات، للاستعداد لموسم الصيف لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، بالإضافة إلى طرح خدمة جديدة فى مطار الكويت لتوصيل حقائب المسافرين القادمين إلى منازلهم مقابل رسوم رمزية، بهدف التسهيل على الركاب دون الحاجة إلى انتظارهم عند سيور أجهزة نقل الأمتعة، مما يسهم فى تخفيف الازدحام فى صالة الجمارك.