الطفل المعجزة عبد الله عمار يكشف تفاصيل لقائه الرئيس السيسي

الشرقية- فتحية الديب

للمرة الثانية يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الطفل المعجزة" عبد الله عمار" فى احتفالات ليلة القدر، حيث المرة الأولى كانت فى 2016، تقديرا له لحفظه القرآن الكريم فى 3 شهور ونصف، والمرة الثانية أمس، لحصوله على المركز الأول فى المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم، التى أقيمت بالقاهرة، وقام الرئيس بمنح الطفل المعجزة بمبلغ مالى كبير، وشهادة تقدير.

وقال الطفل المعجزة عبد الله فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن هذه هى المرة الثانية التى يتلقى فيها بالرئيس السيسي، قائلا: "عندما توجهت نحو الرئيس قام بضمى إلى صدره كثيرا، بمشاعر محبة صادقة، وقال لى أنا دائما مرزق بيك يا "عبد الله" وربنا يوفقك وتفضل محافظ على تفوقك وتبهر الجميع، وطالبى بطلب أى شئ لتنفيذه.

وتابع الطفل المعجزة عبد الله 11 سنة والذى حفظ القرآن الكريم، فى 3 أشهر ونصف، أنه يعشق إذاعة القرآن الكريم، ومن خلالها تعلق قلبه بالقرآن الكريم، وإنه يعشق شيخ الأزهر الدكتور "أحمد الطيب"، ويعتبره مثله الأعلى، كما أنه يحفظ أيضا كلمات وخطب الرئيس السيسى عن ظهر قلب، وخاصة خطابه فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وإنه كثيرا ما حلم وتمنى لقاء الرئيس، وخاصة يوم افتتاح قناة السويس الجديدة.

فيما عبر "عمار محمد السيد" 37 سنة مدرس لغة إنجليزية، بقرية ميت معلا مركز بلبيس، والد الطفل المعجزة "عبد الله" عن سعادته وفرحته البالغة لتكريم نجله من الرئيس السيسي، معبر عن خالص شكره وتقديره للرئيس لتقديره لحفظة القرآن الكريم.

وتابع "الأب": أن موهبة "عبد الله" بدأت فى سنوات عمره الأولى، حيث كان ميالا لسماع إذاعة القرآن الكريم، فاقترح على أحد أئمة القرية ويدعى الشيخ "حمادة سالم"، أن أرسله لحفظ القرآن الكريم لكى يحميه ويحفظه وخاصة أنه كفيف وهو أكبر أبنائى، فوافقت والدته على أن نحضر شيخا لتحفيظه كتاب الله بالمنزل، ووقع اختيارنا على أحد المحفظين، إلا أنه لم يكمل معه، فتوجهنا به للكتاب فى أنشاص الرمل لدى الشيخ "محمد حسن " وكان عبد الله عمره 8 سنوات ونصف، وفى البداية أرسل لى الشيخ وقال لى "عبد الله حفظه ضعيف، فطلبت منه أن يصبر عليه، وبعد 3 شهور ونصف فوجئت بالشيخ يتصل بى، ويقول لى "عبد الله" حفظ كتاب الله فى 3 أشهر ونصف الشهر، فقلت له إزاى؟، فقال لى لا تسأل "الفتاح فتح عليه من عنده " وصلى ركعتين شكر لله وربنا هيبارك لك فيه.

ويضيف "الأب": بعد ذلك اقترح شيخه علينا أن يتم تحفيظه القراءات، حيث حفظها على يد الشيخ ناجى الخولى من قرية البلاشون، وعندما حفظ العشرة الصغرى والعشرة الكبرى توجهنا به للشيخ عصام سلطان بقرية قرملة، ودرس لديه تحريرات الشاطبية والتجويد والمقامات، وبعد ذلك توجهنا به لدراسة النحو وحفظ الأجرومية وحفظ ألفية ابن مالك على يد الشيخ منصور الشحات شيخ معهد الفتيات بالبلاشون، كما حفظ متن ناظمة الزهر فى عد آيات القرآن الكريم للإمام الشاطبى على يد الشيخ ناجى الخولى، ويدرس حاليا الفوائد المعتبرة ( الأربعة الشواذ فى القراءات) على يد الشيخ عصام سلطان، وبذلك أكمل الـ14 قراءة للقرآن الكريم ولا يوجد غيرها، ومن هنا بدأ صيت "عبد الله " فى المنطقة والمحافظة.

وأضاف الأب أن "عبد الله" يحفظ ترجمة القرأن باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وعندما علم بذلك وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار، طالب بمقابلة "عبد الله" وإختبره بنفسه وأنبهر به.



الطفل المعجزة والرئيس السيسى