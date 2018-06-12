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الصين تحتج لدى أمريكا بسبب فتح مكتب تمثيل دبلوماسى فى تايوان

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:18 ص
الصين تحتج لدى أمريكا بسبب فتح مكتب تمثيل دبلوماسى فى تايوان وزير الخارجية الصينى وانغ يى
رويترز
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قال قنج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية فى إفادة صحفية يومية، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تقدمت باحتجاج قوى للولايات المتحدة بشأن الإعلان عن سفارة جديدة من الناحية الفعلية فى تايوان التى تتمتع بالحكم الذاتى.

وأعلنت الولايات المتحدة فتح مكتب تمثيلى جديد تبلغ تكلفته 256 مليون دولار فى العاصمة التايوانية تايبه، اليوم الثلاثاء، يعمل كسفارة من الناحية الفعلية، وهو ما يشير للعلاقات الاستراتيجية بين واشنطن والجزيرة التى تتمتع بالحكم الذاتى وتواجه توترات متصاعدة مع الصين.وقطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان فى عام 1979 لكنها ظلت أقوى حليف للجزيرة والمورد الأسلحة الأجنبى الوحيد، وفتحت المعهد الأمريكى فى تايوان لمتابعة العلاقات بعد قطعها رسميا.

وفى تعليقات من المؤكد أن تثير غضب الصين، قالت رئيسة تايوان تساى إينج وين إن المجمع الجديد إعادة تأكيد لالتزام الجانبين "بالشراكة الحيوية" بينهما.

وأضافت "لم تكن الصداقة بين تايوان والصين واعدة أكثر مما هى عليه الآن. قصة العلاقات الرائعة بين تايوان والولايات المتحدة ستزخر يوما بجهود من سيشغلون هذا المبنى"، وتابعت قائلة إن ما من شئ يمكن أن يقف بين الجانبين ما داما يساندان بعضهما بعضا.

 


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